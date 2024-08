Shift Legacy Collection : Dès maintenant sur Steam

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Des vibes de 007

Découvrez l'évolution de la série Shift où plateformes de précision et puzzles complexes s’entremêlent. Maîtrisez la capacité de changement dans plus de 100 niveaux où les plafonds se transforment en sols et les obstacles deviennent des chemins cruciaux. Retournez, faites pivoter et progressez à travers une multitude de puzzles pour atteindre la fin de chaque paysage en noir et blanc, et revivez l'âge d'or des jeux Flash.Que vous soyez un vétéran de la série ou un nouveau venu, plongez dans la collection définitive de Shift, comprenant plusieurs packs de niveaux et le spin-off Shift 2 Mini Adventure. La prochaine fois que vous vous retrouvez coincé entre un espace blanc et noir, souvenez-vous que parfois dans la vie, Shift Happens !Développé par Antony Lavelle et édité par Armor Games Studios, Shift Legacy Collection est maintenant disponible sur Steam