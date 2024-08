The Lullaby of Life : Disponible dès maintenant sur console

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Encore des microoobes...

The Lullaby of Life fait son arrivée sur console après son lancement sur Steam le 30 avril ! Incarnez Bombo, une petite particule capable de produire de magnifiques notes de musique et utilisez son pouvoir pour résoudre des énigmes en explorant les cavernes sinueuses de la vie naissante. Composez des mélodies complexes avec l'aide de vos compagnons, les Ohmies, et atteignez la fin de chaque niveau pour réveiller d'anciens êtres qui feront progresser la vie dans l'univers.Développé par 1 Simple Game et édité par Midwest Games, The Lullaby of Life sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, et Xbox One.