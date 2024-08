The Lord of the Rings : Return to Moria arrive sur Steam et Xbox

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

*bruits de joie*

$19.99 (sans doutes à 19,99

€ en Europe donc).

Plus d'excuses pour les fans de l'oeuvre de Tolkien.





Près d'un an après sa sortie sur Epic Games et 9 mois sur PS5, The Lord of the Rings : Return to the Moria s'est frayé un chemin jusqu'à steam et les consoles Xbox.Pour rappel, The Lord of the Rings : Return to the Moria est un jeu de survie et d'exploration multijoueur dans lequel chaque joueur incarne un nain revenu exploiter les fameuses mines de la Moria, infestées de gobelins et autre créatures pas vraiment sympa.Vous devrez donc vous battre pour reprendre le contrôle de certains points de passage ou pour défendre votre base, construire des infrastructures pour assurer votre survie, et bien entendu, creuser et récolter divers minerais afin d'améliorer votre équipement.Le jeu sera disponible sur steam et Xbox à compter du 27 août 2024, avec un prix de lancement réduit à