Arena Breakout : Infinite en accès anticipé

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Encore un extraction shooter...

Arena Breakout : Infinite est un jeu de tir et d'extraction en équipe à la première personne.Vous devrez vous frayer un chemin dans l'arène et amasser un maximum de butin avant de vous échapper. Mais attention, plus de récompenses signifie un plus grand danger. Vous devrez faire preuve de stratégie pour vous en sortir avec votre magot.Arena Breakout : Infinite est gratuit, et entamera sa phase d'accès anticipé le 13 août prochain sur Steam Durant cette période, les développeurs ont annoncé vouloir se concentrer sur l'optimisation du jeu, l'ajout de nouvelles fonctionnalités, l'affinement des mécaniques, et -bien sûr- l'équilibrage du système de monétisation.Que dire de plus, sinon que, depuis la bêta fermée ayant eu lieu plus tôt cette année, de nouveaux contenus ont été ajoutés, notamment une nouvelle map : "Armory" (armurerie dans la langue de Molière).