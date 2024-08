Call of Duty Black Ops 6 : Une première bande annonce du mode Zombies dévoilée

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Ça n’en finit jamais

Il y a 5 ans de cela, l’équipe Requiem a renvoyés les derniers zombies dans l’Ether noir et condamné l’accès a cette dimension grâce au sacrifice de Samantha Maxis. Après cela, les principaux membres de Requiem ont été arrêté et envoyé en prison sur ordre du responsable du projet qui s’est avéré être Edward Richtofen. Grigori Weaver, Mackenzie « Mac » Carver, Elizabeth Grey, Oskar Strauss et Stoney Maddox ont donc passé 5 ans dans un avant-poste isolé de la mer des Philippines nommé Terminus. Leur santé mentale et physique en a été fortement impactée. Un jour toutefois, une mystérieuse contrebandière et un ennemi de longue date viennent les aider. Cette tentative d’évasion coïncide malheureusement avec une nouvelle épidémie dimensionnelle et chaotique. De plus, le chaos qui frappe Terminus n’est pas la seule incursion de l’Ether Noir. La ville de Liberty Falls en Virginie-Occidentale se fait elle aussi attaquer. Malgré les circonstances désastreuses et la méfiance vis-à-vis de leur deux sauveurs, ce groupe de héros va devoir se battre côte à côte pour s’en sortir et en découvrir plus sur Edward Richtofen, ses motivations et ses objectifs.Call of Duty : Black Ops 6 est développé par Treyarch et Raven et il est édité par Activision. Des informations détaillées sur le mode zombies arrivent sur le blog de Call of Duty le 8 août à 17h.