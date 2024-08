La saison des hordes infernales de Diablo IV est désormais disponible

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Ça grouille en Enfer

La nouvelle saison de Diablo IV arrive avec une nouvelle forme de combat par vague de hordes infernale. Cette forme de combat sera disponible dans les deux royaumes par le biais d’une série de quêtes saisonnières sur le royaume saisonnier et une nouvelle série de quêtes plus courtes sur le royaume éternel. Dans le royaume saisonnier se trouverons aussi la progression saisonnière, le périple saisonnier ainsi que les donjons de la brèche de Enfers ; ces derniers seront exclusifs à ce royaume. De nombreux changements arrivent avec, entre autres, 50 objets uniques et légendaires qui subsisteront après la fin de la saison.Plus d’informations sont disponibles dans la dernière vidéo des développeurs, dans les notes de mise à jour et dans cet article de Blizzard