(TEST) Shift 87 : Un jeu d'horreur psychologique (PC)

Publié le Jeudi 8 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Angoisses sur angoisses

On me confie assez rarement des tests de jeux d'horreur. Je ne m'en plains pas, j'ai eu droit à Outlast Trials l'an dernier et, franchement, ça m'a suffit...Surtout quand on sait que Stacy s'est littéralement pissé dessus en testant pour vous Shift 87.Et je ne vous parle pas de quelques tâches dans la culotte, mais bien de la flaque odorante qui fait sauter la caution de l'appartement !Pas de honte à avoir Stacy, j'en connais plus d'un qui aurait fait dans son froc aussi.Un test un poil court donc, mais ici on privilégie le bien être des employés (surtout quand ils ne sont pas payés)