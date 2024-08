The Last Plague: Blight bientôt en accès anticipé

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

La survie à l'état pur

Après qu'une mystérieuse maladie ait ravagé la Terre, les joueurs incarnent le dernier espoir de l'humanité, seuls et épuisés, mais prêts à combattre cette menace. Ils doivent utiliser les ressources naturelles pour fabriquer des outils, repousser la faune hostile, construire des bases et surveiller les signes vitaux du protagoniste. La survie exige de bouillir l'eau, de traiter les matériaux et de gérer la faim, la soif et la fatigue.Dans ce monde ouvert impitoyable, la peste reste une menace constante avec ses brouillards contaminés. Cependant, les joueurs peuvent demander de l'aide grâce au mode multijoueur coopératif en ligne, permettant à jusqu'à quatre joueurs de collaborer pour surmonter les dangers ensemble.The Last Plague: Blight, développé et édité par Original Studios, sera disponible en accès anticipé à partir du 3 octobre sur Steam