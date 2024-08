Let me Out : Maintenant disponible

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 09:40:00 par Stacy Bozor

Stayin' alive, Stayin' alive

Vous incarnez Alvin, un garçon de 10 ans qui se réveille dans un village déserté, où même sa mère a mystérieusement disparu. Dans Let Me Out, un jeu de mystère et d'énigmes se déroulant dans l'Indonésie des années 60, vous devrez trouver un moyen de vous échapper de votre maison et percer le mystère derrière des événements étranges, alors que des fantômes hantent soudainement votre village.Alvin, profondément attaché à sa sœur Jane, continue de ressentir sa présence malgré sa disparition tragique à l'âge de 5 ans. Son esprit reste à ses côtés et, en sifflant, vous pourrez l'invoquer pour obtenir des indices cruciaux qui vous aideront à résoudre les énigmes et à progresser dans cette aventure surnaturelle.Développé par 4Happy Studio et édité par PID Games, le jeu est maintenant disponible sur Steam