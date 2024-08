EA SPORTS FC 25 : Le nouveau Mode Carrière

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Plein de nouveautés

Dans FC 25, Electronic Arts cherche à ajouter plus d'authenticité et de contrôle aux carrières de manager et de joueur, ainsi que du football féminin dans le Mode Carrière, tout en vous permettant de personnaliser encore plus vos configurations tactiques avec FC IQ. De plus, le studio américain nous offre de nouvelles options de personnalisation pour les avatars, des améliorations pratiques, un meilleur recrutement et développement des joueurs, et bien plus encore.Le jeu sera disponible le 27 septembre sur Steam