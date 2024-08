- That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles est disponible

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 10:20:00 par Stacy Bozor

Il est bad long ce nom de jeu

Bandai Namco Europe a récemment dévoilé la sortie de That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, un action-RPG désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch et PC ( Steam ). Adapté du manga "Moi, quand je me réincarne en Slime" et de son anime, ce jeu invite les joueurs à revivre les moments clés de l'histoire originale tout en embarquant dans une aventure inédite, avec de nouveaux personnages conçus sous la supervision de Fuse, l'auteur du manga.Dans ce jeu, les joueurs auront pour mission de développer la Fédération de Jura Tempest, d'intégrer de nouveaux alliés à leur capitale, et de s'engager dans diverses quêtes secondaires. Lors des phases d'exploration, le jeu adopte une perspective latérale en 2D, permettant d'exécuter des combos dynamiques contre des adversaires redoutables. Les personnages conservent leurs capacités spéciales issues de la série animée, et chaque victoire permet d'acquérir des ressources pour améliorer les infrastructures et renforcer les relations avec les habitants de la ville.