The Occultist : Accessible en 2025

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 10:10:00 par Stacy Bozor

C'est sombre cette histoire

The Occultist suit l'histoire d'Alan Rebels, un homme déterminé à découvrir la vérité derrière la mystérieuse disparition de son père sur l'île de Godstone. L'île, autrefois le foyer d'un culte sinistre, est remplie de secrets troublants et de rituels occultes. Armé d'un pendule mystique doté de cinq mécanismes uniques, Alan explore les rues embrumées et les bâtiments inquiétants de Godstone, utilisant ses talents paranormaux pour interagir avec l'environnement et résoudre des énigmes. Le jeu, en vue à la première personne, promet une immersion totale dans un univers de survival horror, soutenu par des graphismes de nouvelle génération et une bande-son originale composée par Pepe Herrero.Les joueurs devront faire preuve de furtivité pour éviter les ennemis dans cette expérience d'horreur intense, où chaque rencontre avec des adversaires mémorables transforme l'enquête d'Alan en cauchemar. L'histoire mettra à l'épreuve les convictions d'Alan sur l'occulte, tandis qu'il plonge plus profondément dans les sombres secrets de Godstone. The Occultist offre une aventure captivante et terrifiante qui remet en question les limites du possible dans le domaine de l'occulte.The Occultist, un jeu développé par DALOAR et édité par Daedalic Entertainment, sera disponible sur PS5, Xbox et PC ( Steam ) en 2025.