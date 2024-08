- Roots of Yggdrasil : sortie officielle

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Le quatrième jeu de ManaVoid, Roots of Yggdrasil, est un city-builder roguelike dans lequel chacune de vos actions est représentée par une carte.Contrairement à la plupart des autres city-builder, dans Roots of Yggdrasil, vous ne développez pas librement votre ville et êtes contraint par un deck de cartes, dont chacune représente une infrastructure ou un effet à activer. Vous devrez donc composer avec les cartes que vous avez en main et faire preuve de stratégie pour progresser.Comme dans tout roguelike basé sur un jeu de cartes, votre deck sera amener à évoluer au fil de votre progression, et sa composition sera cruciale au bon développement de votre ville.En combinant différents types de jeu, Roots of Yggdrasil parvient à proposer une expérience assez originale qui pourra intéresser aussi bien les fans de jeux de cartes que de jeux de gestion et de construction.Le jeu est actuellement en accès anticipé, mais ManaVoid a communiqué sa date de sortie en 1.0, qui sera accompagnée d'une grosse mis à jour, le 9 septembre 2024, sur pc via Steam