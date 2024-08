DEATHSPRINT 66 : c'est maintenant !

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Un session de test aujourd'hui

DEATHSPRINT 66, le nouveau jeu de Sumo Digital et Secret Mode, est un jeu de course nerveux en multijoueur en ligne.Courrez à travers des circuits jonchés de pièges mortels et illustrez-vous pour espérer survivre.Dans un futur pas très utopique, l'humanité n'a rien trouvé de mieux que d'amalgamer des structures de son passé pour créer des courses diaboliques. Les concurrents sont des clones disposables à volonté dont le seul espoir de survie est de sortir victorieux de ces courses sans pitiés.DEATHSPRINT 66 sortira le 12 septembre 2024 sur PC via steam.Pour les curieux ou les plus impatients, une session de test sera ouverte sur steam le 09 août (aujourd'hui donc) entre 15h et 19h.Pour participer, pensez bien à vous inscrire le plus vite possible.