Des nouvelles de NBA 2K25

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Aller le foot !

A l'instar de beaucoup d'autres sports, la franchise NBA sort chaque année un nouveau jeu de basket.Cette fois, c'est au tour de NBA 2k25 d'arriver sur le devant de la scène. Le jeu apportera son lot de nouveautés, mais surtout des systèmes de jeu mis à jour et améliorés.Notamment le créateur de personnages Mon JOUEUR , ajusté pour répondre à tous les styles de jeux avec une myriade de nouveaux archétypes à créer.NBA 2k25 introduit aussi un tout nouveau système Takeover, avec 72 takeovers et 14 capacités de Takeover. Chaque Takeover cible des attributs différent du joueur. Le niveau de Takeover progresse au fil du match, lorsque la jauge arrive au maximum, le joueur déclenche automatiquement ses capacités de Takeover, ce qui pourra vous permettre de retourner la situation.Le mode Ma Carrière consiste à bâtir la prochaine grande dynastie (on parle toujours de basketball hein). Vous pourrez vous frotter aux meilleures dynasties de l'histoire de NBA lors de playoffs afin de grimper dans le classement et des dynasties. Le but ultime étant d'inscrire votre nom au palmarès des meilleurs.NBA 2K25 sortira le 6 septembre prochain sur toutes les consoles et PC.