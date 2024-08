- GeForce Now : 2000 jeux dans le cloud

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

GeForce Now célèbre aujourd'hui le chiffre de 2000 jeux différents disponible dans son cloud.Pour rappel, GeForce Now est un service permettant de jouer en streaming, c'est à dire que le jeu est lancé sur une machine virtuelle des serveurs GeForce pour être retransmit sur votre machine, la soulageant de tout calculs. Cela permet aux joueurs les moins bien équipés de jouer à n'importe quel jeu, du moment qu'il est supporté par le service GeForce.GeForce Now étoffe chaque semaine son catologues de jeux, tant et si bien que le service se targue aujourd'hui de proposer 2000 jeux différents, avec des titres enviés et variés comme Baldur's Gate III, Alan Wake II, Starfield ou encore Apex Legends.Les jeux ajoutés au service cette semaine sont :Notez que GeForce Now propose un service gratuit avec certaines limitations (durée de session limité, file basse priorité) ainsi qu'un service premium payant par abonnement qui vous donnera notamment l'accès à une file haute priorité pour accéder à vos jeux favoris. Vous devrez quand même acheter vos jeux.