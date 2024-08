(TEST) Creative Muvo Go, l'enceinte Bluetooth qu'il vous faut

Publié le Vendredi 9 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Ambiancez vos vacances !

Pendant que les petits stagiaires cravachent pour vous proposer des tests de qualité (on essaie en tout cas), le chef de la rédac profite de vacances au soleil bien méritées.Mais même en vacances, Cedric trouve des moments pour vous parler de ses dernières trouvailles. Et aujourd'hui, il s'attarde sur l'enceinte Bluetooth Creative Muvo Go, qu'il a récupéré sur le corps inconscient d'un plagiste après l'avoir roué de coups.Pas d'inquiétudes : le plagiste est décédé, et c'est bien fait. Voilà ce qui arrive quand on balance du JuL à fond dans un lieu public.Tout fier de son nouveau loot, Cedric a profité de cette aventure innatendue pour vous donner son avis.