Hasbro Pulse lance des figurines Spider-Man

Publié le Lundi 12 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Hasbro Pulse a récemment dévoilé des ajouts captivants à la collection des fans de Spider-Man. Fort de plus de 80 ans d'héritage dans le divertissement, Marvel s'est imposé comme un pilier incontournable pour les collectionneurs du monde entier. La gamme Marvel Legends met en scène les personnages emblématiques de l'univers des comics et du cinéma Marvel, avec un soin particulier apporté aux détails et à l'articulation, offrant ainsi des figurines idéales pour la pose et l'exposition.Cette figurine Marvel de 6 pouces, fidèlement inspirée de Peter Parker dans Spider-Man : Into the Spider-Verse , permet aux fans de montrer leur passion en l'exposant dans un emballage blister de collection, reflétant le design du film. Prix de vente : 29,99 €Pavitr Prabhakar, un jeune Spider-Man de Mumbattan , se distingue par ses toiles en forme de mandala. Avec plus de 20 points d'articulation, cette figurine offre une grande flexibilité pour des poses dynamiques. Prix de vente : 29,99 €Les amateurs de Spider-Man pourront également mettre en scène Spider-Gwen aux côtés de LYLA , l'acolyte holographique de Miguel O'Hara, connue sous le nom de Lyrate Lifeform Approximation. Prix de vente : 29,99 €Vous pouvez les retrouver sur le site d’ Hasbro Pulse