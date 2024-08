Smite 2 : une alpha fermée arrive

Publié le Lundi 12 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Le retour de Smite : top ou flop ?

Un peu plus de 10 ans après la sortie du premier titre, les équipes de Titan Forge Games ont annoncé la sortie imminente de Smite 2. Enfin, la sortie d'une version alpha.Pour rappel, Smite est un MOBA, soit un jeu de combat en arène multijoueur. Ce genre a été créé par Dota (à l'origine un mod de Warcraft 3) et popularisé par Dota 2, Battlerite et, bien entendu, League of Legends.Dans Smite 2, chaque joueur incarne une divinité lors de matchs en 5 contre 5 dont le but ultime est de détruire la base adverse. Pour cela, il faudra jouer en coordination avec son équipe et prendre l'avantage en achetant des équipements et en gagnant des points d'expérience pour monter de niveau.La particularité de Smite, et de Smite 2, c'est le point de vue de la caméra. En effet, dans les MOBA, la caméra est généralement placée en vue plongeante, ce qui permet une vision plus globale de la partie et du champs de bataille. Dans Smite, la caméra placée derrière votre personnage, en vue à la 3e personne. Cela apporte plus de dynamisme aux combats, mais limite la prise d'informations, ce dont vous pourrez tirer parti pour mieux surprendre vos adversaires.Avec Smite 2, Titan Forge Games insiste notamment sur leur nouveau système de matchmaking. Les développeurs disent avoir remarqué que les parties étaient rarement équilibrées, et ont pensé un nouveau système pour corriger ce problème.Smite 2 sera accessible en version Alpha fermée à compter du 24 août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez déjà pré-acheter le jeu pour vous garantir un accès à l'Alpha.