Destiny 2 : le retour de l'événement du Solstice

Publié le Lundi 12 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Toujours plus de farm

Comme tous les étés, l'événement du Solstice à lieu dans Destiny 2.Vous aurez l'occasion d'obtenir tout un tas de récompenses exclusives à l'événement, notamment les très convointées Armures du Solstice, ou encore l'arc Etoile de la chance.Pour cela, vous devrez terminer le sceau du Solstice et vous illustrer dans l'activité Fête du feu de joie, qui consiste à repousser des vagues d'ennemis.L'aventure a bien avancé depuis la sortie de la dernière extension : La Forme Finale, et l'acte 3 sortira le 27 août, avec de nouvelles activités, histoires et récompenses.