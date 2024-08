Annoncement de Plane Graveyard Simulator

Publié le Lundi 12 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Ça vole moins bien comme ça

Plane Graveyard Simulator, un jeu de simulation de démontage de carcasses d’avion vient d’être annoncé. Dans ce jeu vous devrez explorer le plus grand cimetière d’avions du monde qui est situé dans un désert pour récupérer divers composants qui vous seront ensuite utiles pour rénover d’autres avions. Pour progresser au milieu de ces tonnes d’acier et d’électronique rouillé vous devrez utiliser divers outils pour découper des fuselages, démonter des structures et fouiller pour trouver les composants les plus intéressants. Votre but à long terme est d’obtenir le monopole de l’industrie. Pour ce faire vous devrez remplir des tâches dans un temps limité, gérer les commandes, investir dans de nouveaux avions à rénover et acheter de nouveaux hangars pour agrandir vos opérations. Plane Graveyard Simulator se veut être une expérience immersive avec des mécaniques de démontage d’avions réalistes et de gestion d’économie, le tout dans un environnement immersif.Plane Graveyard Simulator est un jeu de Games Incubator qui sortira sur Steam . Il sera disponible dans 13 langues.