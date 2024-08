- Dead Rising Deluxe Remaster : sortie des versions physiques

Publié le Lundi 12 août 2024 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Pas grand chose de plus...

Dead Rising Deluxe Remaster, comme son nom l'indique, est une version remasterisée du premier Dead Rising, sortit en 2006 sur Xbox 360 (le temps passe vite).Avec des visuels améliorés et un rendu 4K et 60 FPS, cette version remaster apporte quelques fonctionnalités bienvenues, comme un meilleur confort de jeu, différents filtres photos supplémentaires, et le retour de personnages très appréciés par les fans.Dead Rising Delux Remaster sortira en version numérique sur Xbox Series, PS5 et PC via steam le 19 septembre 2024.Il faudra attendre le 8 novembre pour la sortie des versions physiques en magasin, réservées aux plus patients d'entre nous donc.Vous pouvez visionner ci-dessous un extrait de gameplay en compagnie de Kei Morimoto, producer du jeu, et de Ryosuke Murai, le directeur.