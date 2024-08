Sortie de Train Valley World

Publié le Lundi 12 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Tchou Tchou

Développez votre business dans Train Valley Worlds, un jeu dans lequel vous devrez créer de grands réseaux de transport afin de compléter des objectifs. A travers l’Egypte, la France, la Grèce et les Etats Unis durant la révolution industrielle, vous devrez placer intelligemment vos voix ferrées afin de résoudre des crises mondiales en, par exemple, livrant des médicaments contre une pandémie ou bien en prévenant de l’arrivée d’une catastrophe telle qu’une attaque du monstre du Loch Ness. Vous pourrez programmer le départ des trains, automatiser des trajets et placer des voix ferrées avec précision afin d’avoir l’entreprise de transport et de livraison la plus efficace. Le jeu propose aussi un créateur de niveaux que vous pourrez ensuite partager avec la communauté et vos amis. Pour créer des niveaux qui testerons mêmes les meilleurs joueurs vous pourrez débloquer des features telles que des outils de programmations, des objectifs de gameplay complexes ou bien encore de magnifiques paysages. Ce jeu signe aussi l’arrivée du multijoueur dans la franchise : à vous de choisir si vous préférez saboter la compétition pour devenir la meilleure entreprise ou bien former des alliances avec d’autres joueurs.Train Valley Worlds est un jeu développé par Flazm et édité par tinyBuild. Il est désormais disponible sur PC via Steam et l’ Epic Games Store