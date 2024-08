Une nouvelle édition physique pour Final Fantasy Pixel Remaster

Publié le Mardi 13 août 2024 à 09:40:00 par Marie Vallée

En plus il y a des stickers

Square Enix dévoile une nouvelle édition de Final Fantasy Pixel Remaster : Anniversary Edition. Cette nouvelle version physique, qui s’était vendue en un temps record lors de sa première version, inclut les jeux Final Fantasy I à Final Fantasy VI dans leur version pixel remaster ainsi qu’une planche de stickers. Elle offre aussi la possibilité de choisir entre les bandes sonores réarrangées ou originales, une option pour choisir entre la police de texte standard ou une variante et des fonctionnalités de boost supplémentaires telles que la désactivation des rencontres aléatoires et la personnalisation d’un multiplicateur d’expérience. Final Fantasy Pixel Remaster est disponible en précommande pour la PS4 (compatible avec la PS5) et la Switch sur la boutique officielle de Square Enix et chez les revendeurs spécialisés au prix de 74,99. Il sera ensuite disponible à partir du 8 octobre.