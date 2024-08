Spirit Mancer sera disponible en novembre sur PS5, PC et Switch

Publié le Mardi 13 août 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Toujours un plaisir de frapper des démons

Spirit Mancer est un jeu 2D mêlant hack’ n’slash et deck building inspiré par Mega Man, Jojo’s Bizarre Adventure et Pokemon. Les joueurs y incarnent un chasseur de démons des temps modernes qui devra combattre des hordes de démons et arrêter la reine maléfique grâce à plus de 10 armes à distance. Il a la capacité de transformer ses ennemis en carte d’esprit pour pouvoir les ajouter à son deck et les invoquer lors des combats. Le monde d’Inferno comporte plus de 100 ennemis et une variété de biomes et de niveaux. Le jeu permet aussi de joueur avec une deuxième personne en co-op locale. Spirit Mancer est développé par Sunny Syrup Studio et édité par Dear Villagers. Il sortira en novembre sur PC , PS5 et Switch.