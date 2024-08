Retour sur le Solitaire et ses célèbres variantes sur PC

Publié le Mardi 13 août 2024 à 09:29:59 par Extérieur

L’incroyable histoire du Solitaire sur PC

Le Solitaire, un jeu de cartes né de l’ennui

Un jeu de cartes indémodable

Le Spider Solitaire, la variante de l’araignée

Le FreeCell, la variante experte du Solitaire

Retrouver la nostalgie des jeux anciens

Avant d’être disponible sur applis mobiles et sites Internet, le Solitaire était sur les ordinateurs de bureau Windows. Découvrez son incroyable histoire.Les plus nostalgiques d’entre vous ont sans doute passé de longues heures à jouer au Solitaire, au Spider Solitaire ou encore à FreeCell sur leur vieil ordinateur Windows. De nombreuses années plus tard, alors que nous n’avons pas joué de partie depuis très longtemps, nous sommes encore capables d’en citer les règles. Si vous êtes passé à côté de la success story du Solitaire sur PC, voici son histoire.À l'aube des années 90, alors que Windows 3.0 révolutionnait l'interface utilisateur des ordinateurs personnels, un jeune stagiaire nommé Wes Cherry apportait sa pierre à l'édifice. En quête d'un projet personnel pour occuper ses journées, il décida de s'attaquer à un défi plus modeste : coder un jeu de cartes.C'est ainsi qu'est né le Solitaire, un jeu simple et addictif qui allait rapidement devenir un incontournable des systèmes d'exploitation Microsoft. Pour être plus précis, c’est en 1988, avec la sortie de Windows 3.0, que le Solitaire a fait sa première apparition sur nos écrans.Loin d'être conçu dans un laboratoire de recherche, il est né de l'envie d'un jeune développeur de créer quelque chose de ludique et d'accessible. Ce dernier ne se doutait certainement pas de l'impact que le Solitaire allait avoir sur des millions d'utilisateurs.Qui n’a jamais joué au Solitaire ? À l’époque où les jeux hors ligne étaient la norme et où l’on se divertissait avec des jeux sur CD-Rom et sur disquette, le Solitaire était installé sur toutes les machines Windows. Ce jeu, contrairement à la Dame de Pique, ne vous faisait pas affronter d’adversaire virtuel contrôlé par l’Intelligence Artificielle. C’était vous contre le jeu.Le but était de vider le plateau de jeu et la pioche en formant des colonnes alternant cartes rouges et cartes noires classées dans un ordre décroissant. En commençant par l’As, vous deviez ranger les cartes par piles croissantes de couleur pour pouvoir bouger d’autres cartes. Deux issues : soit vous étiez bloqué et vous aviez perdu, soit vous aviez réussi à finir vos quatre tas et aviez gagné.Qui ne se rappelle pas de la célébration de victoire dans le Solitaire, où les cartes rebondissaient contre les parois en s’étalant dans un bazar sans nom ? Pour revivre le frisson de parties de Solitaire endiablées, il est fort heureusement possible de trouver des moyens d’y jouer en 2024. En effet, le Solitaire est très présent parmi les applications mobiles, et il est possible d’en trouver des dizaines sur Android et iOS.Sinon, il existe une alternative disponible sans téléchargement : il s’agit du Jeu Solitaire Gratuit , accessible depuis n’importe quel navigateur Internet. Par conséquent, il est à la fois disponible sur navigateur mobile depuis un smartphone ou une tablette, et via un ordinateur portable ou de bureau.L’interface simple vous permet de jouer très rapidement au jeu du Solitaire. Vous trouverez également des tas de stratégies et d’astuces pour mieux comprendre comment gagner au jeu Solitaire gratuit à tous les coups. Une fois que vous avez pris connaissance de toutes ces informations, il vous suffit d’effectuer des parties pour vous refaire la main et gagner à chaque fois, comme avant.Mis à part le fait que le dos des cartes arborait une araignée, nous n’avons jamais trouvé de raison plausible à l'appellation Spider Solitaire. Ça n’a pas empêché ce jeu de cartes de trouver son public, car cette variante est tout aussi populaire que le Solitaire traditionnel gratuit. On pouvait notamment y jouer sur les ordinateurs dotés de Windows XP Cette version du jeu Solitaire se jouait principalement avec des cartes d’une seule couleur, les cartes de Pique. Il était toutefois possible d’y jouer dans une version plus dure à 2 couleurs, ou dans une version encore plus compliquée à 4 couleurs. Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les difficultés !Les règles étaient bien différentes du Solitaire traditionnel, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de pile de fondation. Pour défausser des cartes du tableau de jeu, il suffisait de faire une colonne d’une même couleur en classant toutes les cartes du Roi à l’As dans l’ordre décroissant. Lorsqu’on était à court de coups possibles, la donne ajoutait une carte sur toutes les colonnes. Au bout des 5 tours, il fallait vider entièrement le tableau de jeu, sinon c’était perdu.Cette variante est également disponible sur de nombreux supports de nos jours. En effet, il existe des applications mobiles uniquement dédiées au Spider Solitaire ou permettant de jouer aux deux variantes à la fois. Vous trouverez également de nombreux sites Internet pour jouer au Spider Solitaire gratuit en ligne, sans avoir le moindre logiciel ou la moindre application à installer sur votre appareil. De quoi raviver de lointains souvenirs de jeu.Variante plus compliquée du jeu du Solitaire, le FreeCell était également installé sur de nombreux ordinateurs Windows. Dans cette version, vous ne trouviez point de pioche. Toutes les cartes sont présentes face visible sur le plateau de jeu. La seule façon de battre le jeu est de former les piles de couleur et de bouger les cartes du plateau en formant des colonnes, alternant cartes noires et cartes rouges dans l’ordre décroissant.La particularité de ce jeu de cartes consiste en ses 4 cases vides, placées en haut à gauche du plateau de jeu. Ces cases vides, ou free cells, permettent de stocker des cartes qui gênent le déplacement d’autres cartes qui nous sont plus utiles à l’instant T. Il ne faut cependant pas encombrer ces cases vides, car sinon, il est impossible de bouger plusieurs cartes à la fois du plateau de jeu.Il faut donc veiller à ne pas encombrer ces quatre free cells dès le début du jeu, sous peine de rencontrer très vite le Game Over. C’est donc la variante qui demande le plus de capacités d’anticipation parmi celles évoquées dans cet article. Ce travail sur la concentration et l’anticipation fait par ailleurs partie des bienfaits qu’ont les jeux intellectuels sur notre cerveau Les jeux de cartes sur Windows nous ont procuré de vraies belles sensations lorsque nous étions plus jeunes. Il s’agissait de jeux dont les règles sont plutôt faciles à saisir, et ils étaient installés sur chaque ordinateur Windows. Maintenant, ces jeux ne sont plus directement accessibles sur notre machine, mais ce n’est qu’une affaire de quelques clics pour pouvoir y jouer à nouveau.Les personnes qui souhaitent jouer à nouveau aux jeux de leur enfance peuvent également se tourner vers l’émulation ou les rééditions d’anciens jeux vidéo sur console next-gen. Et si vous ne vous souvenez pas forcément des jeux auxquels vous jouiez lorsque vous étiez plus petits, il existe une myriade de jeux qui surfent sur la vague nostalgique. Cela inclut notamment Mr. Run and Jump , qui est jouable sur PC et sur de très nombreuses consoles de salon.