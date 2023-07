Mr. Run and Jump, un vent de nostalgie

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Comme avant, mais en mieux

Mr. Run and Jump est un jeu de plateformes qui joue sur la nostalgie des jeux de plateformes de l'époque 8 bits.Il promet un système de commandes ultra précises et une conception de niveaux fluides : de quoi ravir les amateurs de speedruns; ainsi que plusieurs dizaines de niveaux répartis en 6 mondes différents.Notez que, le 31 juillet, Atari ouvrira les précommandes de la version Atari 2600, en édtition limitée.Mr. Run and Jump est déjà disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch et Atari 2600.