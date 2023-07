(Test) Acer Chromebook 516GE

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Quand Chromebook et gaming s’assemblent

Aujourd'hui, non content de nous partager son expérience sur l'ordinateur portable Acer Chromebook 516GE, Théo en profite pour nous parler du service NVIDIA GeForce Now. Et on peut dire qu'il a bien apprécié l'expérience, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il a encaissé un chèque, mais on ne lui en veut pas : il n'y a pas de petit profit...L'Acer Chromebook 516GE est une petite machine pensée pour le gaming en streaming. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est viable ?