- L'hisoire d'Immortals of Aveum

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Jak le fouteur de merde

A l'occasion du Comic-Con 2023, une nouvelle bande-annonce d'Immortals of Aveum a été diffusée.On y retrouve le personnage principal, Jak, qui se dispute avec son équipe au sujet de la Pierre de Liaison, un artefact très dangereux qu'il était censé détruire.En plus de cette cinématique, un article intitulé "Ecrire Aveum" a été posté sur le site d'EA. Cet article présente Michael Kirkbride, un auteur notamment célèbre pour ses travaux sur The Elder Scrolls : Morowind et The Walking Dead. C'est lui à lui que revient le mérite de l'écriture du monde d'Aveum, de ses personnages et de ses dialogues.Immortals of Aveum est un jeu de tir en solo et à la première personne. Le joueurs aura accès à différents sorts magiques pour se débarrasser de ses ennemis et explorer le monde.Le jeu sortira le 22 août 2023, sur PS5, Xbox Series et PC.