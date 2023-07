- Super Catboy vous met la pÃ¢tÃ©e

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Il met ses coussinets où il veut

Super Catboy est sorti, et il ne compte pas enfiler des perles.Super Catboy est un jeu d'action et de plateformes en 16 bits et à la sauce 90s.Aux commandes de Catboy, vous devrez le guider à travers les niveaux en évitant les nombreux pièges qui l'attendent, et fracasser des canidés à tour de bras.Ce jeu projet une expérience dynamique et grisante, et il est déjà disponible sur Steam et GoG