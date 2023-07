Un nouveau RPG oldschool annoncé

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un petit jeu prometteur

Crystals of Irm est un je de rôle "à l'ancienne" qui devrait sortir prochainement.Trois héros, trois donjons et trois cristaux : la trinité des trinités.Les combats de Crystals of Irm reposent sur un quadrillage où chaque mouvement compte. Chacune de vos actions chargera vos capacités, mais représentera aussi un risque à prendre. La dynamique des combats mixe le "bullet hell" (un type de jeux dans lequel les ennemis tirent un grand nombre de projectiles qu'il faut soigneusement éviter) et tour par tour. Un mélange assez surprenant et original.La démo du jeu est déjà disponible sur Steam Crystals of Irm devrait sortir officiellement courant 2024.