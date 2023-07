Barbenheimer : Barbie et Oppenheimer, deux films, une même intrigue

Publié le Lundi 24 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Deux salles, deux ambiances

Avant tout, Barbie est une poupée fabriquée au Japon et lancée pour la première fois en Amérique. Oppenheimer est un film sur la bombe atomique, fabriquée en Amérique et lancée pour la première fois au Japon.Depuis l'annonce d'une date de sortie commune aux deux blockbusters que sont Barbie et Oppenheimer, un phénomène enflamme les réseaux, j'ai nommé Barbenheimmer.Ce phénomène consiste d'abord à comparer les deux films, mais aussi à prévoir de les regarder dans la même journée.En bon mouton, j'y ai succombé. Il faut dire pour ma défense que le trailer donnait très envie :Ce n'est pas le seul trailer fait pour l'occasion évidemment, mais sans doute le meilleur.Pour ce qui est de l'ordre dans lequel voir ces deux films, je suggère l'inverse de ma propre expérience : en effet, mieux vaut voir Barbie après Oppenheimer. Cela vous laissera sur une note de légèreté bienvenue et, en outre, vous aurez un peu moins envie de mourir que moi après votre journée ciné.Barbie et Oppenheimer sont deux films qui se complètent assez bien dans l'ensemble, on regrettera cependant que le drame historique traitant de la création de la bombe nucléaire n'ait pas vu un traitement de la couleur aussi fantasque et rafraîchissant que celui de Barbie, car de la couleur, il en manque cruellement. Et une explosion atomique avec des couleurs flashis style licorne aurait sans doute apporté énormément au film.Il faut savoir que Barbie est avant tout porté par son casting de luxe. En effet, les Netflix aficionados pourront y retrouver plusieurs acteurs connus pour leurs rôles dans la fantastique série Sex Education. Le film met tout de même en lumière des acteurs de second plan et relativement méconnus (pour ne pas dire au talent limité) comme Margot Robbie, Ryan Gosling ou Will Ferrell, ce dernier dans un rôle qui signe sans aucun doute l'apogée de sa carrière.En comparaison, le casting d'Oppenheimer paraît assez fade... Le personnage d'Oppenheimer est interprété par Cillian Murphy, dont la carrière semble essentiellement se résumer à une obscure série intitulée Peaky Blinders (?), et aux côtés duquel on pourra retrouver un certain Robert Downey Jr. qui ressemble beaucoup à l'acteur d'Iron Man, en plus vieux (mais bien meilleur acteur en tout cas) ou encore Emily Blunt dont le meilleur film restera, sans contestation possible, Amours Irlandaises (John Patrick Shanley, 2021).Contrairement à Oppenheimer, embourbé dans des affaires de secrets d'Etats et conspirations qui dépassent de loin le spectateur moyen, Barbie est un film jovial et libéré, qui ne ternit à aucun moment son rythme ou son ambiance en répondant à un agenda politique. On profite pleinement du film, de long en large, qui met bien en avant les différentes Barbie sans jamais perdre de temps avec les personnages masculins, ce qui serait totalement hors de propos.Barbie se libère de son carcan de femme-objet, et la réalisation le montre très bien. L'esthétique du corps n'est en aucun cas une thématique du film, et il évite astucieusement tout cadrage ou propos déplacé. On regretterait presque qu'il y ait plus de nudité dans Oppenheimer que Barbie. Car entre nous, qui n'a jamais soulevé la jupe d'une Barbie pour regarder ce qu'il y avait en dessous, hein ?Enfin, les deux heures du film Barbie passent sans aucune longueur, au contraire du long et froid Oppenheimer qui vous fera subir de longues minutes de silence inutiles lors de scènes sans saveur, comme celle du premier test de la bombe A qui aurait été tellement plus poignante avec une bande-son de type Barbie Girl, d'Aqua.Barbenheimer est une expérience à part entière, à consommer dans son intégralité, dans ses défauts comme dans ses qualités. Peut-être après avoir vu ces films, aurez-vous envie de fabriquer des bombes à paillettes ?