- Trine 5 prÃ©sente Pontius le chevalier

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Il sait tout faire

Trine 5 s'offre un nouveau trailer dédié à la présentation d'un nouveau personnage : Pontius le chevalier.Trine est une série de jeux de plateformes et d'aventure dans lesquels les joueurs peuvent incarner différents personnages et faire équipe pour progresser dans les niveaux et accomplir leur noble quête.Pontius est un personnage très complet, sans doutes idéal pour ceux qui débuteront l'aventure Trine avec ce 5e opus.En effet, il s'agit d'un chavelier armé d'une épée et d'un blouclier, qui lui servent autant à se débarasser de ses ennemis qu'à se déplacer dans les niveaux puisqu'il peut lancer son épée et la planter dans un mur pour ensuite rebondir dessus, allongeant ainsi la portée de ses sauts. Pontius se sert aussi de son bouclier pour glisser comme sur un skateboard ou même pour planer sur une courte distance comme s'il s'agissait d'un deltaplane (ne me demandez pas comment ça marche). Il possède aussi un talisman lui permettant de se dédoubler. Tout cet arsenal sera bien pratique, que ce soit pour les combats comme pour résoudres les nombreux puzzles qui jalonnent le monde de Trine 5.Trine 5 : A Clockwork Conspiracy sortira le 31 août 2023, sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.