Une date de sortie pour Strategic Mind : Spirit of Liberty

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Ça va casser du communiste





Strategic Mind : Spirit of Liberty est un jeu de stratégie au tour par tour qui prend place durant la seconde guerre mondiale.Ceci dit, ce n'est pas les nazis que vous devrez affronter, mais bien les communistes.Dirigez les forces Finlandaises pendant la Guerre d'Hiver, la Guerre de Continuation et la Guerre de Laponie, et repousser l'armée Rouge.Durant une partie, la carte est découpée en hexagones sur lesquels vous pourrez faire se déplacer vos unités. Vos devrez bien gérer vos escouades, la distribution de vos provisions ainsi que de vos munitions, et agir de concert avec l'état-major pour défaire la puissante URSS.Selon vos actions, vous pourrez revivre les évènements historiques passés, ou entrer dans un scénario inédit basé sur le "What if".Strategic Mind : Spirit of Liberty sortira le 28 août 2023, et la démo est déjà téléchargeable sur Steam