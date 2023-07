- Rin : The Last Child bientôt disponible

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Un bon jeu bon la switch

Rin : The Last Child est un jeu d'aventure et de plateformes en 2D qui reprend les codes du genre Metroivanilla : en progressant, le joueur obtiendra des capacités qui lui permettront d'accéder à des chemins précédemment innaccessibles.Rin : The Last Child se vend comme un conte de fée sombre alliant exploration et crafting (fabrication d'objets). Il appartient au joueur de créer ses propres sorts et enchantements à partir des runes et des objets qu'il pourra trouver, ce qui permet un grande variété de gameplay et une certaine rejouabilité.Les ennemis peuvent être vaincu de multiples manières et vous n'êtes pas forcé de les affronter : vous pourrez les emprisonner ou les ralentir et continuer votre route.Le joueur incarne Rin : une demi-déesse envoyée sauver le monde. Une mission que tous avant-elle ont échoué. Vous représentez donc le dernier espoir d'un monde à l'agonie. Vous avez compris, l'ambiance de la soirée est pas folle...Rin : The Last Child sera disponible sur PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One à compter du 21 setpembre 2023.