- Street Fighter VI : Rashid est là

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Sah, Rashid est arrivé

Rashid, le 19e personnage du jeu, a sû défaire la vigilence de notre bon vieux Charles Martel et débarque sur les rives de Street Figther 6.Déjà présent dans le précédent opus, "le Zéphyr" est désormais disponible et prêt pour la baston.Il a même droit à un trailer rien qu'à lui le chanceux, plus vif et virevoltant que jamais, on ne serait pas surpris de la voir débarquer en Y sur un T-Max.Ne me faîtes pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas moi qui ai nommé ses attaques "Arabian Cyclone" et "Arabian Skyhigh".Bref les fans seront sans doutes ravis de pouvoir de nouveau incarner Rashid et son style de combat bien à lui, en tous cas, on lui souhaite la bienvenue sur Street Fighter 6 !