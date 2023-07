- Le Manoir Hanté : le nouveau film live signé Disney

Publié le Mardi 25 juillet 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Kistch à mourir

Préparez-vous à avoir la frousse - ou pas - avec le nouveau film Disney : Le Manoir Hanté.Il s'agit d'une comédie familliale réalisé par LaKeith Stanfield. Vous pourrez y retrouver Tiffany Haddish (The Afterparty), Owen Wilson (Wonder), Danny Devito (Dumbo) et bien d'autres.Inspiré de l'attraction mythique de Disney, Le Manoir Hanté raconte l'histoire d'une mère et de son fils qui engage une équipe de pseudo-experts chasseurs de fantômes pour se débarrasser des esprits qui habitent leur maison.Le Manoir Hanté sortira en salles le mercredi 26 juillet 2023.