Shotgun King, échec et mat !

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Le roi prend sa revanche

Vous aimez les échecs mais vous ne trouvez pas normal que le roi soit aussi faible ? On a un jeu pour vous.Shotgun King : The Final Checkmate est un roguelite au tour par tour inspiré du jeu d'échec. Chaque niveau représente un plateau de jeu, à ceci près que vous n'avez que votre roi, et qu'il est armé et dangereux.Ce jeu un peu décalé vous demandera de choisir soigneusement vos actions, en effet, vous pourrez tirer OU vous déplacer, mais pas les deux dans le même tour. De plus, roguelite oblige, vous pourrez régulièrement choisir des améliorations pour renforcer vos capacités, mais prenez garde, car chaque amélioration que vous obtenez est aussi attribuée au roi adverse.Shotgun King est prévu pour le 24 août 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.