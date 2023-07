Oceanhorn 2 très bientôt disponible

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

On va le tester pour vous

Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm est un jeu d'action - aventure à la troisième personne.Contrairement au premier opus, cette fois-ci, vous ne serez pas seul. Trin, la petite fille du chef d'Arcadia et Gen, un mystérieux robot, se joindront à l'aventure. Vous pourrez leur donner des instructions via des commandes contextuelles, afin qu'ils vous prêtent main forte en combats ou pour résoudre des puzzles.Plus grand, plus long et plus beau qu'Oceanhorn premier du nom, le jeu promet plus de 20 heures de gameplay, des dizaines de quêtes secondaires et des combats de boss poignants.Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm sortira le 2 août 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch