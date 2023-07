Blue Protocol : le petit nouveau d'Amazon Games

Publié le Mercredi 26 juillet 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Un sous FF XIV ?

Blue Protocol est un jeu d'action multijoueur produit par Amazon Games et développé par Bandai Namco Online.Parcourez le monde en quête de vérité sur vos origines. En chemin, vous ferez de nombreuses rencontres et verrez de nombreux mondes différents. Au bout du chemin vous attend la vérité, mais aussi le sort de la planète Regnas.Blue Protocol vous propose différentes classes pour faire équipe avec vos amis et les autres joueurs. Ces classes sont présentées dans un tout nouveau trailer. De plus, pour changer de classe, pas besoin de faire un nouveau personnage : il vous suffira d'équiper une arme appropriée pour passer du Vengeur au Tisse-Mage.Le jeu est déjà disponible au Japon, et devrait arriver en Europe courant 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series.En attendant vous pouvez déjà vous inscrire pour la bêta ici