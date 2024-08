L’édition Lite de Construction Simulator 4 désormais disponible

Publié le Mardi 13 août 2024 à 09:50:00 par Marie Vallée

C’est porteur ça ?

La version gratuite d’essai du jeu mobile Construction Simulator 4 est désormais disponible. Pour rappel, Construction Simulator 4 est un jeu de simulation de construction dans lequel les joueurs devront construire des bâtiments en utilisant divers véhicules. Le jeu propose plus de 80 machines et véhicules provenant de plus de 20 fabricants de l’industrie et sous licence officielle. Pinewood Bay, la nouvelle carte du jeu est inspirée des paysages d’Amérique du Nord et propose des tâches telles que la construction d’un musée maritime ou d’un phare. Cet opus signe aussi l’arrivée d’un mode multijoueur dans la série. Les joueurs pourront travailler sur différents chantiers en parallèle ou bien coopérer sur le même. Construction Simulator 4 – Lite permet d’avoir un aperçu du jeu et de le tester gratuitement. Les joueurs peuvent à tout moment débloquer la version complète pour le prix de 5,99€. Cette version Lite est disponible sur Iphone, IPad, smartphone Android et tablettes. Le jeu existe aussi en version complète pour la Switch au prix de 34,99 €.Construction Simulator 4 est développé par Independent Arts Software et édité par astragon Entertainment.