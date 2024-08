Shadows of Doubt sort sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mardi 13 août 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Enfreignons la loi ensemble

Nommé pour le « Gameplay le plus innovant » aux Steam Awards 2023, Shadows of Doubt est un jeu immersif de résolution de crimes qui vous place dans la peau d'un détective privé.Plongez dans des villes entièrement simulées, où chaque citoyen a un nom, un travail, un appartement et une routine quotidienne. Votre mission : traquer un tueur en série. Utilisez divers gadgets pour collecter des preuves, enquêter sur les suspects, et abordez chaque enquête à votre manière.Scannez les empreintes digitales, épluchez les journaux d'appels, lisez des e-mails privés, soudoyez des citoyens, vérifiez les vidéosurveillances, crochetez les serrures, enfoncez les portes, et sabotez les systèmes de sécurité dans cette ville où tout le monde peut être suspect. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes plus dans le respect de la loi et des règles. Mais rien ne vous y oblige.Shadows of Doubt est disponible dès maintenant sur Steam en accès anticipé et sera disponible sur PS5 et Xbox Series X et Series S dès le 26 septembre. L’accès anticipé sur Steam prendra fin à cette même date pour passer en 1.0. Le jeu peut dès à présent être ajouté à votre liste de souhaits sur Playstation et Xbox, et une édition physique sera également disponible sur PS5 et Xbox Series X peu après la sortie numérique du jeu.