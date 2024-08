Vous pourrez bientÃ´t tester Industry Giant 4.0

Publié le Mardi 13 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Ça donne mal à la tête non ?

Industry Giant 4.0 vous permet de créer et développer différents types d'entreprises, comme l'exploitation miniaire, agricole, ou encore la fabrication de produits manufacturés.Si vous êtes fans de gros camions et autres trains de marchandises, ou tout simplement que vous aimez les défis d'organisation et de stratégie, ce jeu vous parlera peut-être plus qu'à moi.Dans Industry Giant 4, vous devrez gérer vos stocks, l'agencement de vos bâtiments, ainsi que le transport de vos marchandises pour faire de votre entreprise un véritable empire financier.Comme dit dans le titre, une session de tests publique sera ouverte du 23 au 30 août 2024 sur Steam