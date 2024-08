Realpolitiks 3 annoncÃ©

Publié le Mardi 13 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Pas trop envie d'être président en ce moment...

C'est au travers d'un court trailer d'annonce que Fulqrum Publishing a annoncé la sortie prochaine du troisième opus de la série de jeu de stratégie Realpolitiks.Tout comme les épisodes précédents, Realpolitiks 3 vous met dans la peau du dirigeant d'un pays moderne. Vous devrez développer votre nation pour asseoir votre domination et surmonter des challenges se voulant plus réalistes que jamais.Realpolitks 3 s'annonce comme un grand chamboulement dans la série, puisque la quasi intégralité des systèmes de jeu ont été remaniés par soucis de réalisme et dans le but d'offrir plus de profondeur de gameplay et de liberté aux joueurs.Ainsi, Realpolitiks 3 arrive avec de nouveaux systèmes de combat, de construction, la possibilité d'explorer et de coloniser l'espace, ainsi qu'une nouvelle mécanique "Way of Life" qui vous permettra de concentrer le développement de votre nation dans une direction ou une autre.Si Realpolitiks 3 n'a pas encore de date de sortie précise, il devrait sortir avant la fin de l'année sur PC via Gog, Steam et Epic Games.Le développement de cet opus a permis de corriger un bug majeur de Realpolitiks 2. Les joueurs ne devraient plus subir le bug du time-freeze.