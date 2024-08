Shoulders of Giants: Ultimate sort aujourdâ€™hui sur Steam

Publié le Mardi 13 août 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Go exploser des monstres, parce qu’on aime ça

Incarnez le duo de guerriers interstellaires Froggie et GERM pour déjouer un complot extraterrestre menaçant l'univers. En combinant les tirs laser de Froggie et les coups de sabre de GERM, affrontez des hordes d'ennemis sur des planètes roguelike, en solo ou en coopération avec jusqu'à quatre joueurs.Affrontez des boss géants avec un arsenal varié et récoltez du butin pour créer des combinaisons d'armes et de capacités, permettant de personnaliser chaque partie. Explorez des options de combat et déclenchez des combos uniques pour surmonter les défis et sauver l'univers.Shoulders of Giants: Ultimate arrive sur PlayStation 5 et PC ( Steam ) dès aujourd’hui.