Crossy Road Castle arrive bientôt sur console

Publié le Mardi 13 août 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

De nouvelles manières de tuer cette pauvre poule

Après s’être fait écraser par un nombre incalculable de voitures, le poulet de Crossy Road arrive sur console avec Crossy Road Castle. Dans ce jeu de plateforme avec déjà 350 millions de téléchargements sur mobile, les joueurs devront traverser les différents étages de chaque tour en évitant les gouffres, sautant sur les tuyaux et en se propulsant avec les canons. A travers un monde coloré et fantaisiste en voxel, les joueurs pourront jouer en équipe jusqu’à 4 personnes avec famille et amis, le jeu se voulant accessible à tous. La coopération est disponible en local ainsi qu’en ligne et sur les différentes plateformes. A travers la centaine de niveaux du jeu, les joueurs récolterons des pièces qui leur serviront à débloquer les 150 personnages disponibles et de supers chapeaux. Crossy Road Castle est développé par Hispster Whale. Il arrivera sur Switch, PS5, Xbox One et Series X|S le 11 septembre.