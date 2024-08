Cooking : la cuisine sur Switch

Publié le Mardi 13 août 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Ça casse pas trois pattes à un canard laqué

Vous avez toujours eu l'âme d'un chef ? D'un maître sushi ? Non ? Et bien vous pourrez toujours apprendre avec Cooking.Il s'agit d'un nouveau jeu de cuisine, dans lequel vous devrez gérer votre restaurant et préparer divers mets plus ou moins raffinés (ça dépend de vous).Avec une direction artistique stylisée mais simple, Cooking vous mettra au défi de préparer différents plats, et vous aidera à vous perfectionner. La clef de la réussite résidera dans la quantité et la proportion des aliments que vous utiliserez pour vos plats.Pas grand chose de plus à dire sur ce titre qui sortira la 16 août prochain, exclusivement sur Nintendo Switch.