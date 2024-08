Leximan : DÃ¨s maintenant sur Steam

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Ça part vraiment dans tous les sens

Dans Leximan, vous avez l'opportunité de rejoindre la prestigieuse Académie Elementinia, la plus exclusive des écoles de magie. Malheureusement, dans ce monde, la magie est plutôt gênante... Mais vous avez un atout unique : la Leximancie, un pouvoir alimenté par le langage.Après avoir provoqué des événements étranges, vous avez été relégué au sous-sol de l'école avec les autres "apprenants", autrement dit les ratés. Cependant, votre existence de sorcier marginal est bouleversée lorsqu'une attaque mystérieuse frappe l'Académie, menée par un adversaire aux intentions obscures et à l'arsenal redoutable. C'est le moment de sortir de l'ombre pour sauver l'école ou, à défaut, provoquer encore plus de chaos.Plongez dans une aventure captivante, où les mots et votre maladresse deviennent des outils pour résoudre des énigmes absurdes et découvrir une histoire touchante sur l'acceptation de soi. Au fil de votre parcours, vous rencontrerez une multitude de personnages excentriques, des sorcières préparatrices de potions aux musclemanciens transpirants, en passant par une policière énergique et un pyromancien désabusé. Et surtout, n'oubliez pas de distribuer des chapeaux aux gobelins amateurs de couvre-chefs.Leximan est maintenant disponible sur PC ( Steam ) à 14,99 €, avec une remise de 10% jusqu’au 20 août.