- Guayota est dÃ©sormais disponible

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Indiana Jones et le mystère de l’île de Saint Brendan

Guayota est un jeu de puzzle-aventure en 3D dans lequel le joueur incarne un explorateur qui a pour mission de trouver l’île de Saint Brendan et d’en découvrir les mystères. L’univers du jeu est inspiré de légendes des îles Canaries et de la mythologie des Guanches, un groupe ethnique des Canaries qui n’existe plus de nos jours. Par exemple, l’île de Saint Brendan est issue d’une légende sur une île fantôme qui a réellement été recherchée par des explorateurs au cours du XVIème siècle. Le joueur devra explorer des temples anciens, résoudre des énigmes complexes et découvrir les puissants secrets du feu et de la lumière pour découvrir les sombres secrets qui se cachent sous le paradis terrestre.Guayota est développé par Team Delusion et édité par Dear Villagers. Il est disponible sur PC via Steam et sur Switch