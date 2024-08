- Garden Witch Life : la date de sortie

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Sorcière ! Au bûcher !

Garden Witch Life est un jeu de rôle "cozy", développé par FreeTimeStudio et édité par SOEDESCO.Dans ce jeu à l'ambiance et à la direction artistique toutes mignonnes, vous incarnez une sorcière et devrez prendre soin de votre jardin.Avec une formule qui fait beaucoup penser à Animal Crossing, Garden Witch Life vous propose un myriade d'activités, comme la récolte de ressource, le jardinage, la cuisine, de l'exploration, ou encore de recueillir des animaux sauvages.Loin des clichés de la méchante sorcière qui vit reclue dans la forêt, votre personnage pourra aussi entretenir des relations avec ses voisins villageois.Bref, Garden Wich Life est un jeu "détente", qui plaira sans doutes à celles et ceux qui cherchent à jouer à leur rythme, sans pression.Le jeu sortira le 12 septembre prochain, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.